За сутки в России подтвержден 4921 случай COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России подтвержден 4921 случай COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 687

2. Санкт-Петербург 183

3. Московская область 161

4. Ростовская область 129

5. Ставропольский край 128

6. Нижегородская область 122

7. Свердловская область 121

8. Красноярский край 114

9. Иркутская область 105

10. Саратовская область 95

11. Воронежская область 94

12. Оренбургская область 93

13. Кемеровская область 91

14. Архангельская область 89

15. Краснодарский край 88

16. Ульяновская область 87

17. Приморский край 86

18. Волгоградская область 85

19. Ханты-Мансийский АО 83

20. Алтайский край 73

21. Челябинская область 71

22. Республика Калмыкия 69

23. Хабаровский край 68

24. Мурманская область 65

25. Костромская область 64

26. Ямало-Ненецкий АО 63

27. Республика Дагестан 61

28. Кировская область 60

29. Сахалинская область 58

30. Пермский край 57

31. Омская область 57

32. Новосибирская область 56

33. Республика Крым 55

34. Тюменская область 52

35. Томская область 51

36. Пензенская область 50

37. Самарская область 50

38. Республика Саха (Якутия) 47

39. Белгородская область 46

40. Орловская область 39

41. Ярославская область 38

42. Астраханская область 38

43. Псковская область 36

44. Республика Бурятия 35

45. Курская область 34

46. Ивановская область 33

47. Калужская область 33

48. Республика Коми 33

49. Вологодская область 33

50. Республика Мордовия 33

51. Чувашская Республика 33

52. Республика Горный Алтай 33

53. Республика Карелия 31

54. Карачаево-Черкесская Республика 31

55. Республика Башкортостан 31

56. Республика Татарстан 30

57. Брянская область 29

58. Тульская область 29

59. Ленинградская область 28

60. Удмуртская Республика 28

61. Рязанская область 27

62. Курганская область 25

63. Республика Тыва 25

64. Магаданская область 25

65. Тверская область 24

66. Владимирская область 23

67. Новгородская область 23

68. Тамбовская область 22

69. Республика Ингушетия 22

70. Смоленская область 21

71. Республика Адыгея 19

72. Республика Хакасия 19

73. Калининградская область 18

74. Кабардино-Балкарская Республика 18

75. Забайкальский край 18

76. Липецкая область 17

77. Республика Марий Эл 17

78. Республика Северная Осетия 15

79. Амурская область 15

80. Камчатский край 11

81. Чеченская Республика 7

82. г.Севастополь 6

83. Еврейская АО 2 Всего в России зарегистрировано 951 897 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область 0,2%

3. Москва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,3% За последние сутки подтвержден 121 летальный случай: Владимирская область 1 Калужская область 2 Московская область 1 Рязанская область 1 Тверская область 1 Тульская область 3 Москва 10 Республика Коми 1 Архангельская область 2 Вологодская область 2 Калининградская область 2 Ленинградская область 4 Мурманская область 7 Санкт-Петербург 18 Республика Крым 1 Краснодарский край 3 Астраханская область 2 Волгоградская область 1 Ростовская область 5 Республика Дагестан 4 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 3 Республика Марий Эл 1 Республика Татарстан 1 Пермский край 1 Кировская область 1 Нижегородская область 2 Пензенская область 1 Ульяновская область 7 Свердловская область 7 Тюменская область 1 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Челябинская область 1 Красноярский край 6 Новосибирская область 1 Омская область 5 Томская область 2 Республика Саха (Якутия) 5 Магаданская область 1 За весь период в России умерло 16310 человек. За сутки из стационаров выписано 6147 выздоровевших: Белгородская область 56 Брянская область 21 Владимирская область 19 Воронежская область 97 Ивановская область 20 Калужская область 17 Костромская область 57 Курская область 46 Липецкая область 24 Московская область 154 Орловская область 61 Рязанская область 25 Смоленская область 47 Тамбовская область 58 Тверская область 11 Тульская область 40 Ярославская область 39 Москва 1094 Республика Карелия 31 Республика Коми 87 Архангельская область 56 Ненецкий автономный округ 1 Вологодская область 55 Калининградская область 5 Ленинградская область 26 Мурманская область 127 Новгородская область 57 Псковская область 36 Санкт-Петербург 110 Республика Адыгея 21 Республика Калмыкия 48 Республика Крым 25 Краснодарский край 95 Астраханская область 104 Волгоградская область 137 Ростовская область 159 Севастополь 7 Республика Дагестан 42 Республика Ингушетия 45 Кабардино-Балкарская Республика 16 Карачаево-Черкесская Республика 86 Республика Северная Осетия - Алания 10 Чеченская Республика 4 Ставропольский край 176 Республика Башкортостан 28 Республика Марий Эл 21 Республика Мордовия 34 Республика Татарстан 44 Удмуртская Республика 40 Республика Чувашия 55 Пермский край 45 Кировская область 55 Нижегородская область 196 Оренбургская область 121 Пензенская область 40 Самарская область 138 Саратовская область 110 Ульяновская область 145 Курганская область 18 Свердловская область 60 Тюменская область 26 Ханты-Мансийский АО 170 Ямало-Ненецкий автономный округ 138 Челябинская область 135 Республика Алтай 11 Республика Тыва 43 Республика Хакасия 16 Алтайский край 137 Красноярский край 85 Иркутская область 121 Кемеровская область 51 Новосибирская область 62 Омская область 130 Томская область 102 Республика Бурятия 33 Республика Саха (Якутия) 22 Забайкальский край 4 Камчатский край 5 Приморский край 55 Амурская область 38 Магаданская область 35 Хабаровский край 69 Сахалинская область 48 Еврейская автономная область 9 За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 767 477 человек. Десять главных вопросов о первой вакцине против коронавируса