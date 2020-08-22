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22.08.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 4921 случай COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтвержден 4921 случай COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 687
  • 2. Санкт-Петербург 183
  • 3. Московская область 161
  • 4. Ростовская область 129
  • 5. Ставропольский край 128
  • 6. Нижегородская область 122
  • 7. Свердловская область 121
  • 8. Красноярский край 114
  • 9. Иркутская область 105
  • 10. Саратовская область 95
  • 11. Воронежская область 94
  • 12. Оренбургская область 93
  • 13. Кемеровская область 91
  • 14. Архангельская область 89
  • 15. Краснодарский край 88
  • 16. Ульяновская область 87
  • 17. Приморский край 86
  • 18. Волгоградская область 85
  • 19. Ханты-Мансийский АО 83
  • 20. Алтайский край 73
  • 21. Челябинская область 71
  • 22. Республика Калмыкия 69
  • 23. Хабаровский край 68
  • 24. Мурманская область 65
  • 25. Костромская область 64
  • 26. Ямало-Ненецкий АО 63
  • 27. Республика Дагестан 61
  • 28. Кировская область 60
  • 29. Сахалинская область 58
  • 30. Пермский край 57
  • 31. Омская область 57
  • 32. Новосибирская область 56
  • 33. Республика Крым 55
  • 34. Тюменская область 52
  • 35. Томская область 51
  • 36. Пензенская область 50
  • 37. Самарская область 50
  • 38. Республика Саха (Якутия) 47
  • 39. Белгородская область 46
  • 40. Орловская область 39
  • 41. Ярославская область 38
  • 42. Астраханская область 38
  • 43. Псковская область 36
  • 44. Республика Бурятия 35
  • 45. Курская область 34
  • 46. Ивановская область 33
  • 47. Калужская область 33
  • 48. Республика Коми 33
  • 49. Вологодская область 33
  • 50. Республика Мордовия 33
  • 51. Чувашская Республика 33
  • 52. Республика Горный Алтай 33
  • 53. Республика Карелия 31
  • 54. Карачаево-Черкесская Республика 31
  • 55. Республика Башкортостан 31
  • 56. Республика Татарстан 30
  • 57. Брянская область 29
  • 58. Тульская область 29
  • 59. Ленинградская область 28
  • 60. Удмуртская Республика 28
  • 61. Рязанская область 27
  • 62. Курганская область 25
  • 63. Республика Тыва 25
  • 64. Магаданская область 25
  • 65. Тверская область 24
  • 66. Владимирская область 23
  • 67. Новгородская область 23
  • 68. Тамбовская область 22
  • 69. Республика Ингушетия 22
  • 70. Смоленская область 21
  • 71. Республика Адыгея 19
  • 72. Республика Хакасия 19
  • 73. Калининградская область 18
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика 18
  • 75. Забайкальский край 18
  • 76. Липецкая область 17
  • 77. Республика Марий Эл 17
  • 78. Республика Северная Осетия 15
  • 79. Амурская область 15
  • 80. Камчатский край 11
  • 81. Чеченская Республика 7
  • 82. г.Севастополь 6
  • 83. Еврейская АО 2

Всего в России зарегистрировано 951 897 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Московская область 0,2%
  • 3. Москва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтвержден 121 летальный случай:
  1. Владимирская область 1
  2. Калужская область 2
  3. Московская область 1
  4. Рязанская область 1
  5. Тверская область 1
  6. Тульская область 3
  7. Москва 10
  8. Республика Коми 1
  9. Архангельская область 2
  10. Вологодская область 2
  11. Калининградская область 2
  12. Ленинградская область 4
  13. Мурманская область 7
  14. Санкт-Петербург 18
  15. Республика Крым 1
  16. Краснодарский край 3
  17. Астраханская область 2
  18. Волгоградская область 1
  19. Ростовская область 5
  20. Республика Дагестан 4
  21. Кабардино-Балкарская Республика 1
  22. Ставропольский край 3
  23. Республика Марий Эл 1
  24. Республика Татарстан 1
  25. Пермский край 1
  26. Кировская область 1
  27. Нижегородская область 2
  28. Пензенская область 1
  29. Ульяновская область 7
  30. Свердловская область 7
  31. Тюменская область 1
  32. Ханты-Мансийский АО 1
  33. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  34. Челябинская область 1
  35. Красноярский край 6
  36. Новосибирская область 1
  37. Омская область 5
  38. Томская область 2
  39. Республика Саха (Якутия) 5
  40. Магаданская область 1

За весь период в России умерло 16310 человек.

За сутки из стационаров выписано 6147 выздоровевших:
  1. Белгородская область 56
  2. Брянская область 21
  3. Владимирская область 19
  4. Воронежская область 97
  5. Ивановская область 20
  6. Калужская область 17
  7. Костромская область 57
  8. Курская область 46
  9. Липецкая область 24
  10. Московская область 154
  11. Орловская область 61
  12. Рязанская область 25
  13. Смоленская область 47
  14. Тамбовская область 58
  15. Тверская область 11
  16. Тульская область 40
  17. Ярославская область 39
  18. Москва 1094
  19. Республика Карелия 31
  20. Республика Коми 87
  21. Архангельская область 56
  22. Ненецкий автономный округ 1
  23. Вологодская область 55
  24. Калининградская область 5
  25. Ленинградская область 26
  26. Мурманская область 127
  27. Новгородская область 57
  28. Псковская область 36
  29. Санкт-Петербург 110
  30. Республика Адыгея 21
  31. Республика Калмыкия 48
  32. Республика Крым 25
  33. Краснодарский край 95
  34. Астраханская область 104
  35. Волгоградская область 137
  36. Ростовская область 159
  37. Севастополь 7
  38. Республика Дагестан 42
  39. Республика Ингушетия 45
  40. Кабардино-Балкарская Республика 16
  41. Карачаево-Черкесская Республика 86
  42. Республика Северная Осетия - Алания 10
  43. Чеченская Республика 4
  44. Ставропольский край 176
  45. Республика Башкортостан 28
  46. Республика Марий Эл 21
  47. Республика Мордовия 34
  48. Республика Татарстан 44
  49. Удмуртская Республика 40
  50. Республика Чувашия 55
  51. Пермский край 45
  52. Кировская область 55
  53. Нижегородская область 196
  54. Оренбургская область 121
  55. Пензенская область 40
  56. Самарская область 138
  57. Саратовская область 110
  58. Ульяновская область 145
  59. Курганская область 18
  60. Свердловская область 60
  61. Тюменская область 26
  62. Ханты-Мансийский АО 170
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 138
  64. Челябинская область 135
  65. Республика Алтай 11
  66. Республика Тыва 43
  67. Республика Хакасия 16
  68. Алтайский край 137
  69. Красноярский край 85
  70. Иркутская область 121
  71. Кемеровская область 51
  72. Новосибирская область 62
  73. Омская область 130
  74. Томская область 102
  75. Республика Бурятия 33
  76. Республика Саха (Якутия) 22
  77. Забайкальский край 4
  78. Камчатский край 5
  79. Приморский край 55
  80. Амурская область 38
  81. Магаданская область 35
  82. Хабаровский край 69
  83. Сахалинская область 48
  84. Еврейская автономная область 9

За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 767 477 человек.

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