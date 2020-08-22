За сутки в России подтвержден 4921 случай COVID-19 в 83 регионах

За прошедшие сутки в России подтвержден 4921 случай COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 687
- 2. Санкт-Петербург 183
- 3. Московская область 161
- 4. Ростовская область 129
- 5. Ставропольский край 128
- 6. Нижегородская область 122
- 7. Свердловская область 121
- 8. Красноярский край 114
- 9. Иркутская область 105
- 10. Саратовская область 95
- 11. Воронежская область 94
- 12. Оренбургская область 93
- 13. Кемеровская область 91
- 14. Архангельская область 89
- 15. Краснодарский край 88
- 16. Ульяновская область 87
- 17. Приморский край 86
- 18. Волгоградская область 85
- 19. Ханты-Мансийский АО 83
- 20. Алтайский край 73
- 21. Челябинская область 71
- 22. Республика Калмыкия 69
- 23. Хабаровский край 68
- 24. Мурманская область 65
- 25. Костромская область 64
- 26. Ямало-Ненецкий АО 63
- 27. Республика Дагестан 61
- 28. Кировская область 60
- 29. Сахалинская область 58
- 30. Пермский край 57
- 31. Омская область 57
- 32. Новосибирская область 56
- 33. Республика Крым 55
- 34. Тюменская область 52
- 35. Томская область 51
- 36. Пензенская область 50
- 37. Самарская область 50
- 38. Республика Саха (Якутия) 47
- 39. Белгородская область 46
- 40. Орловская область 39
- 41. Ярославская область 38
- 42. Астраханская область 38
- 43. Псковская область 36
- 44. Республика Бурятия 35
- 45. Курская область 34
- 46. Ивановская область 33
- 47. Калужская область 33
- 48. Республика Коми 33
- 49. Вологодская область 33
- 50. Республика Мордовия 33
- 51. Чувашская Республика 33
- 52. Республика Горный Алтай 33
- 53. Республика Карелия 31
- 54. Карачаево-Черкесская Республика 31
- 55. Республика Башкортостан 31
- 56. Республика Татарстан 30
- 57. Брянская область 29
- 58. Тульская область 29
- 59. Ленинградская область 28
- 60. Удмуртская Республика 28
- 61. Рязанская область 27
- 62. Курганская область 25
- 63. Республика Тыва 25
- 64. Магаданская область 25
- 65. Тверская область 24
- 66. Владимирская область 23
- 67. Новгородская область 23
- 68. Тамбовская область 22
- 69. Республика Ингушетия 22
- 70. Смоленская область 21
- 71. Республика Адыгея 19
- 72. Республика Хакасия 19
- 73. Калининградская область 18
- 74. Кабардино-Балкарская Республика 18
- 75. Забайкальский край 18
- 76. Липецкая область 17
- 77. Республика Марий Эл 17
- 78. Республика Северная Осетия 15
- 79. Амурская область 15
- 80. Камчатский край 11
- 81. Чеченская Республика 7
- 82. г.Севастополь 6
- 83. Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 951 897 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Московская область 0,2%
- 3. Москва, Камчатский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтвержден 121 летальный случай:
- Владимирская область 1
- Калужская область 2
- Московская область 1
- Рязанская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 3
- Москва 10
- Республика Коми 1
- Архангельская область 2
- Вологодская область 2
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 4
- Мурманская область 7
- Санкт-Петербург 18
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 4
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 1
- Пермский край 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Ульяновская область 7
- Свердловская область 7
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Челябинская область 1
- Красноярский край 6
- Новосибирская область 1
- Омская область 5
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 5
- Магаданская область 1
За весь период в России умерло 16310 человек.
За сутки из стационаров выписано 6147 выздоровевших:
- Белгородская область 56
- Брянская область 21
- Владимирская область 19
- Воронежская область 97
- Ивановская область 20
- Калужская область 17
- Костромская область 57
- Курская область 46
- Липецкая область 24
- Московская область 154
- Орловская область 61
- Рязанская область 25
- Смоленская область 47
- Тамбовская область 58
- Тверская область 11
- Тульская область 40
- Ярославская область 39
- Москва 1094
- Республика Карелия 31
- Республика Коми 87
- Архангельская область 56
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 55
- Калининградская область 5
- Ленинградская область 26
- Мурманская область 127
- Новгородская область 57
- Псковская область 36
- Санкт-Петербург 110
- Республика Адыгея 21
- Республика Калмыкия 48
- Республика Крым 25
- Краснодарский край 95
- Астраханская область 104
- Волгоградская область 137
- Ростовская область 159
- Севастополь 7
- Республика Дагестан 42
- Республика Ингушетия 45
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Карачаево-Черкесская Республика 86
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 176
- Республика Башкортостан 28
- Республика Марий Эл 21
- Республика Мордовия 34
- Республика Татарстан 44
- Удмуртская Республика 40
- Республика Чувашия 55
- Пермский край 45
- Кировская область 55
- Нижегородская область 196
- Оренбургская область 121
- Пензенская область 40
- Самарская область 138
- Саратовская область 110
- Ульяновская область 145
- Курганская область 18
- Свердловская область 60
- Тюменская область 26
- Ханты-Мансийский АО 170
- Ямало-Ненецкий автономный округ 138
- Челябинская область 135
- Республика Алтай 11
- Республика Тыва 43
- Республика Хакасия 16
- Алтайский край 137
- Красноярский край 85
- Иркутская область 121
- Кемеровская область 51
- Новосибирская область 62
- Омская область 130
- Томская область 102
- Республика Бурятия 33
- Республика Саха (Якутия) 22
- Забайкальский край 4
- Камчатский край 5
- Приморский край 55
- Амурская область 38
- Магаданская область 35
- Хабаровский край 69
- Сахалинская область 48
- Еврейская автономная область 9
За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 767 477 человек.