Захарова назвала бездоказательным доклад сената США по России

Последняя часть доклада сената США, посвященная теме якобы имевшего место вмешательства со стороны России в президентские выборы 2016 года, не содержит реальных фактов и абсолютно бездоказательна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, по сути, воспроизводится хорошо известный набор голословных обвинений, фигурировавших до этого в докладе Мюллера и других документах о якобы взломе серверов Демократической партии, о контактах представителей избирательного штаба Дональда Трампа с российскими гражданами и в целом о стремлении России подорвать демократию в Америке. "Как и выпущенные ранее разделы доклада, реальных фактов и свидетельств последняя часть не содержит", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что Москва неоднократно комментировала эти претензии, отмечая их "абсолютно бездоказательный характер". Сегодня представляется очевидным, что история с российским вмешательством изначально "была придумана в ходе внутриполитической борьбы между различными силами в США", добавила она.

"Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу. Не думаем, что ставка на дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех", - заключила официальный представитель МИД.

В начале этой недели комитет сената США опубликовал последнюю часть доклада с обвинениями в адрес России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Москва все обвинения отрицает.