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23 августа 2020 г.

Распоряжение правительства Челябинской области от 19 августа 2020 года № 631-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп"

Дата подписания 19 августа 2020 г.
Опубликован 23 августа 2020 г.
Вступает в силу 19 августа 2020 г., 1 сентября 2020 г.

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп "О введении режима повышенной готовности" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 2020 г.; 12 мая 2020 г.; 25 мая 2020 г.; 29 мая 2020 г.; 31 мая 2020 г.; 11 июня 2020 г.; 29 июня 2020 г.; 30 июня 2020 г.; 10 июля 2020 г.; 17 июля 2020 г.; 24 июля 2020 г.; 7 августа 2020 г.) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что проведение на территории Челябинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий допускается при условии соблюдения постановлений и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и обеспечения выполнения подпунктов 1,2,4 пункта 18 настоящего распоряжения.";

2) в пункте 3:

подпункт 1 признать утратившим силу;

в подпункте 2:

слова ", кинотеатров (кинозалов)," исключить;

слова "детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений" исключить;

3) пункты 7, 8 признать утратившими силу;

4) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:

"1) производить государственную регистрацию заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, и приглашенных при условии обеспечения выполнения подпунктов 1, 2, 4 пункта 18 настоящего распоряжения;".

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Председатель Правительства Челябинской области А.Л.Текслер



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