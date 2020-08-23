Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник"

Боевой робот "Соратник" пока без ракет и его младший "брат" с ракетами. Фото: Сергей Птичкин /РГ

На форуме "Армия-2020" концерн "Калашников" демонстрирует боевую автоматизированную систему БАС-01Г. Эксперты уверены, что он обязательно найдет свое место в боевом строю.

Этот гусеничный робот, оснащенный новейшей оптико-электронной системой, может вести разведку, осуществлять патрулирование, защищать важные объекты. Он также способен действовать в составе разведывательных и мотострелковых подразделений, осуществляя их огневую поддержку, обеспечивать подвоз боеприпасов, ГСМ и эвакуировать раненых. БАС-01Г способен развивать скорость до 40 километров час, запас хода на одной заправке - 400 километров.

"Соратник" имеет мощное вооружение - пулеметы калибра 12,7 или 7,62 миллиметра, гранатометы калибра 40 или 30 миллиметров - в зависимости от решаемых задач. На нем можно установить четыре противотанковых управляемых ракеты или столько же реактивных огнеметов "Шмель". Возможна одновременная установка управляемых ракет и огнеметов.