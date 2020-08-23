Гостехнадзор поставит аттракционы на учет

Аттракционы будут ставить на государственный учет, а также они будут проходить регулярный техосмотр. Все это прописано в подготовленном Минсельхозом проекте изменений в положение о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Как сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, минувшей весной вступили в силу новые правила: по сути, введена единая система контроля за аттракционами, являющимися потенциально опасной техникой.

К сожалению, сообщения об авариях на аттракционах приходят слишком часто. В Екатеринбурге люди застряли на аттракционе на высоте десяти метров, пришлось вызывать спасателей МЧС. В Ставрополе аттракцион с детьми сломался на полном ходу. В Нальчике люди пять минут висели вниз головой на неисправном аттракционе. И это далеко не все сообщения ленты новостей за июль-август текущего года.

- Сейчас принимаются решительные меры, чтобы навести порядок в этой сфере. Теперь все аттракционы будут проходить обязательную государственную регистрацию и регулярный техосмотр, - резюмировал Владимир Груздев.

Также изменения в положение о Гостехнадзоре прописывают требования к внештатными инспекторами. Мало кто знает, но у Гостехнадзора еще с 2002 года существуют такие сотрудники, но их действия регулировались приказом Минсельхоза. Теперь же требования к ним будут закреплены постановлением правительства. Стать внештатными инспекторами смогут граждане, достигшие 18 лет, обладающие специальными навыками и знаниями.

- Порядок привлечения общественных инспекторов будет устанавливаться региональными властями в каждом субъекте. Правила могут предусматривать обеспечение внештатных инспекторов специальной одеждой и денежное вознаграждение за счет средств соответствующего бюджета, - рассказал Владимир Груздев.