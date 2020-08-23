Гостехнадзор поставит аттракционы на учет

Новости

МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
Эксперты продемонстрировали возможности боевого робота "Соратник" 09:43
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20 09:40
Собянин рассказал о вакцинации москвичей от гриппа и коронавируса 09:13
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку" 08:23
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена 07:17
Лесной пожар в Калифорнии признали вторым по площади в истории штата 05:45
В ВОЗ дали рекомендации по ношению масок детьми 05:15
Фьюри отреагировал на победу Поветкина в поединке с Уайтом 04:31
В Германии признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России 04:20
Опубликовано видео нокаута в поединке Поветкина и Уайта 03:18
Поветкин прокомментировал победу над Уайтом 02:35
Механический сбой произошел на Тауэрском мосту в Лондоне 02:20
В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 14:41
Рубрика: Экономика

Гостехнадзор поставит аттракционы на учет

Текст: Владимир Баршев
Аттракционы будут ставить на государственный учет, а также они будут проходить регулярный техосмотр. Все это прописано в подготовленном Минсельхозом проекте изменений в положение о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, минувшей весной вступили в силу новые правила: по сути, введена единая система контроля за аттракционами, являющимися потенциально опасной техникой.

Фото: Александр Корольков/РГ
Кому нельзя кататься на экстремальных аттракционах

К сожалению, сообщения об авариях на аттракционах приходят слишком часто. В Екатеринбурге люди застряли на аттракционе на высоте десяти метров, пришлось вызывать спасателей МЧС. В Ставрополе аттракцион с детьми сломался на полном ходу. В Нальчике люди пять минут висели вниз головой на неисправном аттракционе. И это далеко не все сообщения ленты новостей за июль-август текущего года.

- Сейчас принимаются решительные меры, чтобы навести порядок в этой сфере. Теперь все аттракционы будут проходить обязательную государственную регистрацию и регулярный техосмотр, - резюмировал Владимир Груздев.

Также изменения в положение о Гостехнадзоре прописывают требования к внештатными инспекторами. Мало кто знает, но у Гостехнадзора еще с 2002 года существуют такие сотрудники, но их действия регулировались приказом Минсельхоза. Теперь же требования к ним будут закреплены постановлением правительства. Стать внештатными инспекторами смогут граждане, достигшие 18 лет, обладающие специальными навыками и знаниями.

- Порядок привлечения общественных инспекторов будет устанавливаться региональными властями в каждом субъекте. Правила могут предусматривать обеспечение внештатных инспекторов специальной одеждой и денежное вознаграждение за счет средств соответствующего бюджета, - рассказал Владимир Груздев.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минсельхоз ЧП на аттракционах

Главное сегодня

Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
Пушков оценил предвыборные обещания Байдена
Эксперт спрогнозировала увеличение рождаемости в России
Каждый пятый школьник высказался за частичную "дистанционку"
В России разработана "антиковидная" пропускная система
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае