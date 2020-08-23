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23.08.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Индийцы готовы закупать российские органические удобрения

Текст: Светлана Ментюкова
Органические удобрения могут стать одним из драйверов российского экспорта в Индию. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель РФ в Дели Александр Рыбас. Объем поставок этой продукции в Индию за первое полугодие 2020 года вырос на 19,49%.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"Сейчас в стране разрабатываются программы стимулирования фермеров, производящих экологически чистую продукцию. В этой связи имеются хорошие перспективы для наращивания поставок российских органических удобрений", - сообщил Рыбас.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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В рамках программы "Чистая Индия" уделяется внимание вопросам развития технологий в сфере переработки твердых отходов, очистки воды, контроля загрязнения воздуха. Наиболее перспективными направлениями, которые получат развитие в ближайшие годы, по его словам, индийская сторона видит развитие инноваций в сфере преобразования отходов в энергию и очистки сточных вод.

По данным Федеральной таможенной службы России, поставки удобрений в Индию являются третьей по значимости, после нефти и драгоценных камней и металлов, статьей российского экспорта в Индию. За первое полугодие 2020 года поставки удобрений составили 8,46% от общего объема российского экспорта. Несмотря на пандемию, экспорт этой товарной категории вырос на 19,49%, достигнув в денежном выражении $198 млн.

Полный текст интервью с российским торгпредом в Индии Александром Рыбасом читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика ВЭД

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