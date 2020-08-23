ПСБ и Калужская область развивают сотрудничество

ПСБ и Правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны правительства Калужской области - врио губернатора Владислав Шапша.

Стороны заинтересованы в сотрудничестве в направлениях разработки и реализации инвестиционных проектов и поддержки инновационного развития предприятий Калужской области, реализации государственных программ, развитии системы кредитования физических и юридических лиц, в частности, среднего и малого предпринимательства, а также льготного ипотечного кредитования.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "Мы высоко ценим позицию руководства области по решению важнейших вопросов социально-экономического развития региона: поддержке предпринимательства, промышленных предприятий и предприятий ОПК, обеспечению жильем жителей Калужской области. Мы как опорный банка ОПК готовы предложить все наработанные нами механизмы, решения и лучшие практики для решения задач, которые стоят перед региональным правительством. В рамках поддержки населения у нас действует программа "Семейная ипотека" с уникально низкой для текущего рынка ставкой - 3,99% для бюджетников, по программе с господдержкой ипотечная ставка составляет 5,85%. Мы готовы предлагать аналогичные условия в рамках совместных проектов ПСБ с работодателями Калужской области - промышленными предприятиями, муниципалитетами, предприятиями ОПК, бизнесом, госучреждениями".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"