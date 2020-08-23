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23.08.2020 16:03

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о совместной реализации образовательной программы "Курс малого бизнеса" для жен офицеров Вооруженных Сил РФ. Документ подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"ПСБ, имеющий многолетний опыт работы с малым бизнесом, предложил Ульяновску, где широко распространено женское предпринимательство, программу развития делового потенциала и профессиональной самореализации супруг офицеров. Уверен, что совместными усилиями с администрацией Ульяновской области мы окажем им образовательную поддержку, что в результате поспособствует развитию предпринимательства в регионе", - отметил Петр Фрадков, председатель ПСБ.

ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал обучающую программу "Курс малого бизнеса" для офицеров, увольняющихся с военной службы, и членов их семей, стремящихся получить новые профессиональные навыки, необходимые в условиях гражданской среды. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить практические знания, навыки и компетенции, необходимые для запуска и развития своего дела.

Соглашение о сотрудничества ПСБ и Ульяновской области также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг для жителей и компаний области.

"В Ульяновской области более 13 тысяч женщин-предпринимателей, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы их число постоянно росло. Благодаря подписанному соглашению Промсвязьбанк станет нашим финансовым и методическим партнёром в реализации образовательной программы по обучению жен офицеров Вооруженных Сил РФ основам предпринимательства. Это еще один хороший инструмент по развитию женского бизнеса в Ульяновской области. Кроме того, эта программа - хорошее подспорье для выполнения задач национального проекта по поддержке предпринимательства. Хочу особо отметить, что в Ульяновской области есть не имеющие аналогов в стране финансовые продукты, - например, льготный заём для женщин-предпринимателей на сумму до трех млн рублей на срок до 36 месяцев с процентной ставкой от 3% до 5% годовых. Все это позволяет женщинам сделать важный первый шаг на пути к своему делу",- отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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