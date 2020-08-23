Новости

Вывезенных из Сирии российских детей передали родственникам 19:30
Клуб Овечкина "Вашингтон" остался без тренера 19:19
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Москве 18:58
Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания вакцины от COVID-19 18:37
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце лета 18:29
Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив" 18:23
В турецкой Каппадокии возобновили полеты на воздушных шарах 17:53
Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова 17:38
Самосвал и автобус столкнулись в Москве 17:28
На Кипре запретили целоваться на свадьбе 16:46
МИД Беларуси ответил Зеленскому 16:11
Синоптики: Осень в Москве начнется с тепла 16:05
В Брестской крепости открылись Армейские международные игры 15:19
МО Беларуси: Нарушители порядка в священных местах будут иметь дело с армией 14:48
Загрязнение воздуха увеличивает смертность от коронавируса 14:30
Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном 14:28
В Москве пройдет заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ 14:13
Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера 13:50
СМИ: У Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 13:18
Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Колорадо" 12:53
Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза 12:43
Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 11:57
В США ученые выпустят на волю генетически модифицированных комаров 11:39
TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании 09:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
23.08.2020 18:23
Рубрика: Спорт

Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив"

Текст: Илья Соболев

Стали известны стартовые составы московских "Спартака" и "Локомотива" на матч четвертого тура РПЛ.

У хозяев дерби с первых минут начнут Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Эсекеиль Понсе и Джордан Ларссон.

Отметим, что в двух последних матча Зелимхан Бакаев выходил на замену.

В запасе у "красно-белых" остались Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев и Глушенков.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Газизов: "Спартак" готов отпустить Кокорина в европейский клуб

У "Локомотива" в старте сыграют Маринато Гильерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мурило, Мачей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов и Эдер.

На скамейке у "железнодорожников" игру начнут Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович и Камано.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира
Лавров: Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам
Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет
Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве
В России разработана "антиковидная" пропускная система
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"