Бакаев и Смолов сыграют с первых минут в матче "Спартак" - "Локомотив"

Стали известны стартовые составы московских "Спартака" и "Локомотива" на матч четвертого тура РПЛ.

У хозяев дерби с первых минут начнут Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Эсекеиль Понсе и Джордан Ларссон.

Отметим, что в двух последних матча Зелимхан Бакаев выходил на замену.

В запасе у "красно-белых" остались Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев и Глушенков.

У "Локомотива" в старте сыграют Маринато Гильерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Мурило, Мачей Рыбусь, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов и Эдер.

На скамейке у "железнодорожников" игру начнут Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович и Камано.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.