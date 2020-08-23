В Москве зарегистрировали самое низкое число новых случаев COVID-19 в августе

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самое низкое число новых случаев за август.

Темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки составляет 0,24%. Несмотря на увеличение охвата москвичей тестированием на коронавирус, число новых случаев в городе остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев, 50,7% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 27,1% - от 46 до 65, 8% - от 66 до 79, еще 3,7% - старше 80 лет. Дети составляют 10,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.