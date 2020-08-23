В Якутии в больших спорткомплексах установят тепловизоры

В Якутске рассмотрели вопросы готовности работы спортивных объектов в условиях пандемии. Чтобы не допустить массовых заражений коронавирусом, в крупных спорткомплексах, таких как "Триумф", "Модун", "Дохсун", установят стационарные тепловизоры, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Средства на покупку оборудования выделят из бюджета региона.

В более компактных учреждениях, которые в день посещают не более 150-200 человек, измерять температуру на входе станут бесконтактным термометрами. В первые две недели после открытия в спорткомплексах будут дежурить бригады медиков, говорится в сообщении.

Сейчас в Якутии открыты уличные спортплощадки, стадионы и тренажерные залы. Там требуют соблюдения ряда условий, например, между занимающимися должно быть не менее четырех метров.

Все остальные ограничительные меры действуют до 28 августа включительно.