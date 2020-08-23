В Архангельской области застрелили водителя грузовика

В Архангельской области на трассе М-8 застрелили водителя грузовика "МАЗ Корнет". Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в салоне грузовика, припаркованного на обочине развилки автодороги Долматово - Няндома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

- У следствия есть основания полагать, что убийство совершено 22 августа в промежутке между 13.40 и 14.40, - отметили в ведомстве. - Всех, кто владеет информацией, которая может помочь следствию, а также водителям автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, обратиться к следователю по номеру телефона 8962-659-59-39 или 02.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.