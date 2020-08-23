Карпин жестко отреагировал на критику ушедшего из "Ростова" Попова

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слова теперь уже бывшего капитана команды Ивелина Попова, который ранее перешел в "Сочи".

Болгарин отметил, что он не собирался ничего менять. По словам Попова, к нему не относились с должным уважением.

"У меня было несколько разговоров с тренером и мне дали понять, что капитан - это просто слово. "Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!" Прошу прощения у всех, но, как человек и капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, я никак не могу совместить это слово с моей моралью и "сложным характером", - написал Ивелин в Instagram.

Ответа Карпина не пришлось долго ждать. Буквально за полчаса до начала встречи четвертого тура Премьер-лиги с "Уфой" Валерий Георгиевич отреагировал на слова Попова.

"Мне известно, что Попов пришел и сказал, что не может не играть каждый матч по 90 минут. Я ему ответил, что в "Ростове" такого не будет. Если он не готов к такому повороту событий, то мы никому ничего навязывать не собираемся. Если кого-то что-то не устраивает - можете обращаться в клуб и решать с ним контрактные вопросы. Каждый пусть сам расценивает слова", - приводит слова Карпина официальный сайт ростовчан.