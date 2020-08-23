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23.08.2020,  
15:05
Текст:  Александр Степанов

Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет

Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь доложил министру обороны РФ Сергей Шойгу о начале летных испытаний Ту-95МСМ.
Фото: Татьяна Белякова/ТАСС Фото: Татьяна Белякова/ТАСС
Фото: Татьяна Белякова/ТАСС

В корпорации отметили, что первый полет Ту-95МСМ был проведен на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. В ОАК уточнили, что модернизированный "стратег" пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева. "Полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний", - сообщили в корпорации.

Фото: flickr.com/Tom Barnes
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Ту-95МСМ оснащен новым комплексом вооружения, новым бортовым комплексом электронного оборудования, а также доработанными двигателями и новыми винтами. Благодаря доработкам у машины существенно возросла точность навигации и показатели надежности, продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики.

Также на "стратеге" установлены новые системы управления вооружением, управления самолетом и пилотажно-навигационное оборудование. Кроме того, у бомбардировщика появился новый бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля.

В ОАК рассказали, что работы над созданием нового облика Ту-95МСМ ведутся совместно корпорацией "Туполев" и предприятием "АНТК им. Г. М. Бериева".

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