Модернизированный дальний бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет

Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ совершил первый полет. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь доложил министру обороны РФ Сергей Шойгу о начале летных испытаний Ту-95МСМ.

В корпорации отметили, что первый полет Ту-95МСМ был проведен на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. В ОАК уточнили, что модернизированный "стратег" пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева. "Полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, длился 2 часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний", - сообщили в корпорации.

Ту-95МСМ оснащен новым комплексом вооружения, новым бортовым комплексом электронного оборудования, а также доработанными двигателями и новыми винтами. Благодаря доработкам у машины существенно возросла точность навигации и показатели надежности, продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики.

Также на "стратеге" установлены новые системы управления вооружением, управления самолетом и пилотажно-навигационное оборудование. Кроме того, у бомбардировщика появился новый бортовой комплекс связи, радиолокационная станция, средства объективного контроля.

В ОАК рассказали, что работы над созданием нового облика Ту-95МСМ ведутся совместно корпорацией "Туполев" и предприятием "АНТК им. Г. М. Бериева".