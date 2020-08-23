Обновленный Ми-35П "Феникс" поступил в серийное производство

Обновленный ударно-транспортный вертолет Ми-35П "Феникс" завершил программу типовых летных испытаний. Модернизированная машина поступила в серийное производство.

В ходе испытаний, проходивших в Ростове-на-Дону и Национальном центре вертолетостроения имени Миля и Камова, Ми-35П выполнил ряд полетов с применением нового вооружения и бортового оборудования. Все заявленные характеристики были успешно подтверждены.

"В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков, и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолет востребован - на сегодняшний день началось серийное производство Ми-35П по первому заключенному контракту с иностранным заказчиком", - сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Феникс" оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, цветной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Кроме того, на Ми-35П установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который автоматизировал процесс пилотирования. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей.

Модернизированный вертолет получил двухствольную подвижную 23-мм пушку, неуправляемые ракеты типа С-8, также возможна установка подвесных пушечных контейнеров, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет "Атака" или ракет "Вихрь-1" и "Вихрь-1М". Новые дальнобойные ракеты позволяют вертолету уничтожать цели до входа в зону ручных комплексов действия ПВО.

Оборудование и приборы ночного виденья позволяют вертолету Ми-35П совершать полеты в любое время суток в простых и ограниченно - сложных метеоусловиях. Максимальная скорость вертолета 335 километров в час, крейсерская - 260 километров в час. Динамический потолок 4500 метров. Дальность полетам - 1000 километров.