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23.08.2020,  
15:27
Текст:  Антон Валагин

Россия показала новую систему ПРО

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" представил на форуме "Армия-2020" пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного комплекса противоракетной обороны "Абакан".

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- Комплекс не является стратегическим. Пусковая установка предназначена для борьбы с баллистическими целями, - пояснили в пресс-службе концерна.

"Абакан" способен сбивать тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты. Представленная на форуме пусковая установка служит для транспортировки, автоматической подготовки к пуску, запуска и управления полетом одной или двух противоракет 9М82МДЭ.

Перехватчики способны сбивать малозаметные (ЭПР от 0,02 метра) цели на высоте 25 и дальности 30 километров. Для верности обе ракеты наводятся на одну цель. Интервал между пусками составляет две секунды, время развертывания установки к бою - шесть минут. Управляют ею один или два человека.

Комплекс "Абакан" может действовать самостоятельно или интегрироваться с другими зенитными системами.

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