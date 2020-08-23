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Рубрика: Спорт

"Ростов" объявил об обмене Попова на Полоза

Текст: Артур Нанян
Дмитрий Полоз. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Дмитрий Полоз. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Дмитрий Полоз. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Футбольный клуб "Ростов" объявил о возвращении форварда "Сочи" Дмитрия Полоза. В обратном направлении проследует Ивелин Попов, информирует официальный сайт "желто-синих".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Полоз впервые перешел в "Ростов" в 2012 году из "Локомотива". Он был одним из ведущих игроков команды, завоевавшей Кубок России (2013/14) и ставшей серебряным призером чемпионата России в сезоне 2015/16. Вместе с ростовчанами он впервые в истории сыграл в Лиге чемпионов и плей-офф Лиги Европы. Прошлым летом Полоз отправился в "Сочи" на правах аренды.

Что касается Попова, то болгарин перешел в "Ростов" зимой 2019 года из московского "Спартака". Контракт полузащитника с клубом был рассчитан до лета 2021 года.

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