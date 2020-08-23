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23.08.2020 10:27

Си Цзиньпин в ходе поездки в Аньхой: Нам надо всегда быть с народом

С 18 по 21 августа Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по провинции Аньхой (Восточный Китай), в ходе которой ознакомился с ходом борьбы с наводнениями, посетил сельские районы, побывал на предприятиях и в музее революционного прошлого. Он также навестил пострадавших от наводнений и спасателей, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Успехи, достигнутые в противоэпидемической работе и борьбе с наводнениями, вновь продемонстрировали, что мы будем идти от победы к победе только в опоре на народ, только если управление будет служить людям", - подчеркнул китайский лидер, выслушав отчет о работе провинциального комитета КПК Аньхой и правительства провинции.

Сейчас в стране повышен уровень угрозы серьезного наводнения на Янцзы, идет интенсивная работа по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. Си Цзиньпин отправился в инспекционную поездку по провинции Аньхой в ключевой момент борьбы со стихией. 18 августа генеральный секретарь ЦК КПК посетил район паводкового накопительного резервуара Мэнва, где осмотрел убежища от наводнений, сооруженные на возвышенности. Обращаясь к местным жителям, Си Цзиньпин сказал: "Я очень беспокоюсь о пострадавших, поэтому специально приехал, чтобы навестить наших сельчан".

19 августа Си Цзиньпин отправился в уезд Фэйдун городского округа Хэфэй, чтобы проинспектировать дамбу в заболоченной зоне паводкового накопительного резервуара на озере Чаоху. В районе дамбы он встретился со спасателями и другими борцами с разыгравшейся водной стихией, выразив соболезнования семьям погибших при спасательной миссии. Си Цзиньпин поприветствовал всех, кто ведет борьбу с наводнениями во всем Китае.

Генеральный секретарь ЦК КПК также посетил паводковый шлюз дамбы Ванцзяба в уезде Фунань городского округа Фуян, где призвал разработать новый план упорядочения и освоения бассейна реки Хуэйхэ в период "14-й пятилетки" (2021 - 2025 годы).

Во время посещения экопарка Сюэцзява Си Цзиньпин ознакомился с обстановкой на реке Янцзы, комплексным благоустройством районов вдоль береговой линии, а также охраной и восстановлением окружающей среды. Он отметил, что только при условии эффективной охраны окружающей среды и активного использования экологических преимуществ можно добиться высококачественного развития. Лидер Китая призвал скоординировано наращивать охрану окружающей среды, избегая интенсивного освоения в регионах Экономического пояса реки Янцзы.

Знакомство с ходом экономического развития - еще одна из важных целей поездки Си Цзиньпина в провинцию Аньхой. В Аньхойском инновационном центре в административном центре провинции - городе Хэфэй - Си Цзиньпин высоко оценил результаты внедрения инноваций и развитию новых сегментов стратегического значения. Лидер Китая подчеркнул важность непрерывного интеграционного развития региона дельты реки Янцзы в опоре на инновации и опережающее развитие.

Во время посещения сталелитейной компании "Маган" Китайской металлургической корпорации "Баоу" Си Цзиньпин ознакомился с восстановлением производства, призвав максимально использовать благоприятные возможности в ходе интегрированного развития региона дельты реки Янцзы.

В ходе своей поездки Си Цзиньпин также подчеркнул важность установки о том, что река Янцзы принесет пользу людям только тогда, когда последние будут прилагать усилия для защиты экосистемы ее бассейна.

В компании по производству сумок и чемоданов "Хунлян" Си Цзиньпин узнал о ведущейся в уезде Фунань работе по ликвидации бедности за счет трудоустройства и предотвращению повторного отката за черту бедности из-за наводнений. Он выразил надежду, что предприятия в пострадавших от наводнений районах справятся с трудностями и компенсируют ущерб, причиненный стихией. Лидер Китая потребовал от парткомов и правительств на всех уровнях оказать активную поддержку предприятиям, пострадавшим от наводнения, и помочь им в обеспечении занятости пострадавшего малоимущего населения. Си Цзиньпин также призвал добиться полного достижения среднезажиточного общества, обеспечить выполнение задач по интенсивной ликвидации бедности.

В ходе поездки Си Цзиньпин призвал активно вести "работу по стабилизации шести сфер" - трудоустройства, финансовой системы, внешней торговли, внутренних и внешних инвестиций и рыночных ожиданий. Он также подчеркнул важность принять надлежащие "меры обеспечения по шести направлениям": обеспечения занятости и базового уровня благосостояния населения, обеспечения деятельности рыночных субъектов, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, обеспечения стабильности цепочек производства и поставок, обеспечения нормального функционирования низовых структур.

В музее, посвященном форсированию реки Янцзы Народно-освободительной армией Китая в годы Освободительной гражданской войны, Си Цзиньпин подчеркнул необходимость хранить верность изначальным заветам и быть преданными миссии партии, всегда быть верными слугами своего народа.

В ходе "двух сессий" в этом году Си Цзиньпин призвал Компартию поддерживать тесные связи с народом в целях долгосрочного стабильного управления страной. "Нам надо всегда быть с народом, делить с ним все горести и беды", - подчеркнул председатель КНР.

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