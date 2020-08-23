Смертность от COVID в России снижается

В первой половине этого года в России умерло на 28 тысяч человек больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным Росстата, рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 3,1%. В течение первого полугодия 2020 года в России умерло 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тысяч 503 человека).

Как отмечают в ведомстве, СOVID-19 продолжает оказывать влияние на уровень смертности. Но в России она по-прежнему в разы ниже, чем в мире. Заболеваемость проникает в регионы позже, чем в Москву и Центральный федеральный округ, то есть фактически тогда, когда в центральной части страны число заболевших начало снижаться. "Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции или из-за вызванных ею осложнений по основному заболеванию, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19", - рассказали "РГ" в Росстате.

Первая группа: COVID-19 как основная причина смерти. В июне 2020 года в этой группе было зарегистрировано 5448 смертей. Вторая группа: COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но его влияние на смерть пациента еще анализируется. Таких случаев в июне 2020 года в России было 1589. Третья группа: COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В июне 2020 года зафиксировано 1399 таких случаев. Четвертая группа: COVID-19 диагностирован, но не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в июне было 3481. Как отмечают в Росстате, в июне снизилось число смертей от коронавируса в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии.

По словам профессора кафедры статистики РТУ МИРЭА Татьяны Бурцевой, Росстатом зафиксировано увеличение числа умерших в 45 регионах, в которых медорганизации, предназначенные для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, не были выведены из оказания помощи пациентам с COVID-19, из-за чего происходило перекрещивание больных и здоровых людей. "На конец мая смертность от COVID-19 по России составляла 2,3% (от числа заразившихся). В августе показатель смертности от COVID-19 или осложнений основного заболевания, вызванного вирусом, упал до 1,7%, что существенно ниже, чем в мире (3,5%), причем в мире наблюдается рост смертности от COVID-19, а в России - ее спад", - подчеркнула она.