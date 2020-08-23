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23.08.2020 20:13
Рубрика: Власть

Выстрел в яблочко

Стрелковое оружие совмещают с гаджетами
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(8241)
На открывшемся в воскресенье Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", на удивление, много новинок. Одну из самых интересных экспозиций представил концерн "Калашников".
Звездой показа стало умное ружье МР-155 Ultima со встроенным компьютером и видеокамерой. Фото: Конcтантин Завражин Звездой показа стало умное ружье МР-155 Ultima со встроенным компьютером и видеокамерой. Фото: Конcтантин Завражин
Звездой показа стало умное ружье МР-155 Ultima со встроенным компьютером и видеокамерой. Фото: Конcтантин Завражин

Имя легендарного оружейника стало мировым брендом. Под ним сегодня выпускается не только стрелковое оружие, но и наземная робототехника, гражданские речные суда, боевые катера, беспилотники, ракетное оружие, экипировка, станки и многое другое. Однако самым узнаваемым лицом концерна остаются автоматы, пулеметы, пистолеты и охотничье оружие.

Фото: Сергей Птичкин /РГ
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Настоящей сенсацией стало представление smart-ружья МР-155 Ultima калибра 12 мм. Отличает его футуристический дизайн, придающий обычной гладкостволке облик оружия космических бойцов из фантастических фильмов. Но главное - совершенно новое наполнение. МР-155 Ultima снабжена видеокамерой с высоким разрешением, цифровым экраном, коллиматорным прицелом, а также встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел, даже в удаленном доступе. Информация может передаваться на экраны смартфонов или компьютеров в любую точку земного шара.

В свою очередь данная опция позволяет значительно повысить эффективность обучения начинающих стрелков и проводить соревнованиях между стрелками, находящимися даже на разных континентах. Причем в режиме реального времени и мгновенной оценки результатов.

Гендиректор концернa Дмитрий Тaрaсов на презентации МР-155 Ultima сказал, что пока считает ружье лишь новым шагом в индустрии развлечений. Но добавил, что работы в развитии этого направления будут продолжены. По его мнению, вполне возможно, новая линейка smart-оружия покажет, что такое современная охота по-русски.

Однако более чем вероятно, что наполнением стрелкового оружия цифровыми технологиями заинтересуются не только охотники, но и военные. Ведь возможность отслеживать стрельбу каждого бойца на поле боя в удаленном режиме может качественно преобразить сам характер боя. Появится возможность корректировки действий каждого воина. Поэтому создание smart-ружья - это не только новый шаг в стрелковых развлечениях, но и, вне сомнения, прорывной шаг в проектировании боевого оружия будущего.

Еще одна перспективная новинка - ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 х 39 мм. Работы над ним только начались. Пока собраны опытные экземпляры. Новый пулемет создан на основе РПК-16 такого же калибра, который был представлен на "Армии-2017" и являлся инициативной разработкой концерна. За прошедшее время, как сообщалось, он прошел испытания в войсках, в том числе в реальных боях. Конструкторы получили, по их словам, бесценный опыт. Было принято решение переработать конструкцию и представить руководству минобороны фактически новый пулемет. Военные, кстати, очень заинтересовались РПЛ-20.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
Почему новый пулемет от концерна "Калашников" называется РПЛ-20

Одна из его отличительных характеристик - ленточная подача патронов, и буква Л в названии как раз об этом и говорит. Емкость ленты - 100 патронов. Пулемет будет иметь сменные стволы разной длины.

Это позволит менять их зависимости от решаемых задач, а также в случае перегрева, что в интенсивном бою происходит часто. Он также оснащен устройствами, позволяющими применять различное навесное оборудование - раньше в пулеметах эта опция не использовалась.

Интересна линейка роботизированых комплексов, представленная концерном. Как считают эксперты, большие перспективы имеет боевая автоматизированная система с характерным названием "Соратник". Этот гусеничный робот, оснащенный новейшей оптико-электронной системой, может вести разведку, осуществлять патрулирование, защищать важные объекты.

"Соратник" имеет мощное вооружение - пулеметы калибра 12,7 или 7,62 мм, гранатометы калибра 40 или 30 мм - в зависимости от решаемых задач.

Возможность отслеживать стрельбу каждого бойца в удаленном режиме качественно изменит сам характер боя 

Особую гордость у "калашниковцев" вызывает не только оружие, но и обновленное производство. В павильоне концерна выставлен станок ИЖ-600. Он гибридный, позволяющий за одну операцию проводить пятиосевую фрезеровку самых сложных геометрических форм и лазерную наплавку. Ничего подобного у нас раньше не выпускали. Да и в мире подобные станки еще поискать надо.

Форум "Армия-2020" будет работать до 29 августа. С 27-го он будет открыт для массового посещения.

Власть Безопасность Армия

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