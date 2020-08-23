"Уфа" пригрозила сняться с Премьер-лиги из-за судейства игры с "Ростовом"

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что команда может сняться с чемпионата России из-за судейства Михаила Вилкова в матче четвертого тура против "Ростова".

В концовке первого тайма Вилков, обратившись к системе VAR, показал форварду уфимцев Вячеславу Кротову красную карточку за нарушение правил на Алексее Козлове. Оставшись в меньшинстве, хозяева проиграли ростовчанам - 0:1.

"Сегодня мы играли вдесятером против 15 - соперников и всей судейской бригады. То, как работал Вилков, - это отвратительно. Это было в разы хуже, чем Казарцев на матче "Спартака" с "Сочи". Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым", - приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

Ранее, после матча первого тура между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), владелец "красно-белых" Леонид Федун грозился сняться с чемпионата из-за судейства Василия Казарцева.