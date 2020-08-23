В Грузии автобус сорвался в пропасть

В Грузии микроавтобус сорвался в ущелье. Трагедия произошла в муниципалитете Душети, недалеко от села Бисо, на дороге Шатили. Пассажирский микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон.

По сообщению МВД республики, не менее 17 человек погибли, еще трое получили тяжелые травмы.

"По предварительным данным, в микроавтобусе 17 граждан погибли, трое получили серьезные травмы. Спасатели уже эвакуировали их в безопасную зону, откуда их срочно доставят в больницу. Поиск и спасение других людей в транспорте продолжаются", - сообщило министерство внутренних дел Грузии.

В ведомстве уточнили, что спасательные работы ведутся в непрерывном режиме в сложных рельефных и метеорологических условиях, ведется идентификация пассажиров. Спасательные работы в Душети лично координирует заместитель министра внутренних дел и начальник службы управления чрезвычайными ситуациями.