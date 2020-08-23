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23.08.2020 10:19

В Шанхае открыли Центр сделок по авторским правам Медиакорпорации Китая

22 августа в Шанхае открыли Центр сделок по авторским правам Медиакорпорации Китая и Института по исследованиям высококачественного городского развития в новую эпоху. На церемонии присутствовали заместитель заведующего Отдела пропаганды ЦК КПК, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и заместитель секретаря горкома Шанхая, мэр города Гун Чжэн, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Выступая на мероприятии, Шэнь Хайсюн отметил, что в этом году Медиакорпорация Китая прилагала активные усилия, способствуя противоэпидемической работе всей страны и достижению целей социально-экономического развития. По его словам, начало реализации проектов по созданию Центра и Института - новая мера, соответствующая установкам генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о работе в сфере пропаганды в новую эпоху и создании первоклассных ведущих СМИ нового типа.

Фото: iStock
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Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Медиакорпорация Китая способствует ускоренному продвижению этих проектов и углублению сотрудничества с Шанхаем для содействия высококачественному развитию города.

Мэр Шанхая Гун Чжэн отметил, что в октябре 2018 года Медиакорпорация Китая и Народное правительство Шанхая подписали рамочное соглашения об углублении стратегического взаимодействия. По его словам, сегодняшнее событие знаменует собой формирование новой модели всестороннего и глубокого стратегического сотрудничества между двумя сторонами.

Гун Чжэн подчеркнул, что Шанхай будет оказывать поддержку Медиакорпорации Китая в продвижении инновационного развития и реформирования, создавая благоприятные условия для реализации проектов Медиакорпорации в Шанхае.

Фото: Медиакорпорация Китая.
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Центр сделок по авторским правам, расположенный в Шанхайском международном медиа-хабе, опирается на богатые ресурсы в области прав на издание и новые технологии, основанные на формуле "формат связи 5G + высокое разрешение4K/8K + искусственный интеллект". Он сформирует три основных системы: центральную систему управления, систему по делам авторского права и систему оперативного управления в целях содействия оптимальному развитию сферы авторского права.

Кроме того, планируется запуск онлайн-радиостанции "Гималаи" специального раздела "Медиакорпорация Китая" (пока в тестовом режиме), который станет первым совместным проектом в рамках двустороннего сотрудничества.

С начала этого года, несмотря на эпидемию, объем сделок по авторским правам Медиакорпорации Китая значительно вырос.

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