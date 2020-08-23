В Шанхае открыли Центр сделок по авторским правам Медиакорпорации Китая

Выступая на мероприятии, Шэнь Хайсюн отметил, что в этом году Медиакорпорация Китая прилагала активные усилия, способствуя противоэпидемической работе всей страны и достижению целей социально-экономического развития. По его словам, начало реализации проектов по созданию Центра и Института - новая мера, соответствующая установкам генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о работе в сфере пропаганды в новую эпоху и создании первоклассных ведущих СМИ нового типа.

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Медиакорпорация Китая способствует ускоренному продвижению этих проектов и углублению сотрудничества с Шанхаем для содействия высококачественному развитию города.

Мэр Шанхая Гун Чжэн отметил, что в октябре 2018 года Медиакорпорация Китая и Народное правительство Шанхая подписали рамочное соглашения об углублении стратегического взаимодействия. По его словам, сегодняшнее событие знаменует собой формирование новой модели всестороннего и глубокого стратегического сотрудничества между двумя сторонами.

Гун Чжэн подчеркнул, что Шанхай будет оказывать поддержку Медиакорпорации Китая в продвижении инновационного развития и реформирования, создавая благоприятные условия для реализации проектов Медиакорпорации в Шанхае.

Центр сделок по авторским правам, расположенный в Шанхайском международном медиа-хабе, опирается на богатые ресурсы в области прав на издание и новые технологии, основанные на формуле "формат связи 5G + высокое разрешение4K/8K + искусственный интеллект". Он сформирует три основных системы: центральную систему управления, систему по делам авторского права и систему оперативного управления в целях содействия оптимальному развитию сферы авторского права.

Кроме того, планируется запуск онлайн-радиостанции "Гималаи" специального раздела "Медиакорпорация Китая" (пока в тестовом режиме), который станет первым совместным проектом в рамках двустороннего сотрудничества.

С начала этого года, несмотря на эпидемию, объем сделок по авторским правам Медиакорпорации Китая значительно вырос.