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23.08.2020,  
15:59
Текст:  Михаил Русин

Вид из кабины: полет МиГ-31 в стратосфере сняли на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в стратосфере российских истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ролик подготовил телеканал "Звезда". Как уточняется в пояснении к видео, съемки велись на максимальных высотах и скоростях. В кадр попала подготовка к полету, а также взлет самолета и набор высоты. Кроме того демонстрируются съемки, сделанные из кабины пилота во время полета в стратосфере.

Полеты совершали летчики пермского истребительного авиационного полка ЦВО.

Двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 способен уничтожать воздушные цели на предельно малых, средних и больших высотах в любое время суток.

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