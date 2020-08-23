Вышел трейлер 4-часовой версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера

На YouTube-канале сервиса HBO Max опубликован официальный трейлер проекта, который последние месяцы наиболее активно выносил мозг ценителям комиксов.

А именно - четырехчасовой режиссерской версии "Лиги Справедливости" Снайдера. Из которой "нарежут" мини-сериал и покажут на HBO Max в следующем году.

Изначально звучали робкие предложения пустить ленту на большие экраны, но инсайдеры немедленно осадили, заверив: да это же утопия, студия никогда на такое не пойдет.

Ролик был "нарезан" для DC FanDome и ничего более эпичного, трагичного, напыщенного и сумрачно душераздирающего мы там не увидели. Да и песня наподдает эскалированной смури.

Напомним: "Лигу", один из самых дорогих фильмов в истории индустрии (бюджет - триста миллионов долларов), Снайдер был вынужден покинуть из-за личной трагедии - у режиссера умерла дочь, и картину "доводил" Джосс Уидон. Внеся в нее, соответственно, авторские изменения.

В итоге лента едва отбила производственные затраты и была встречена неровно. А поклонники массово потребовали режиссерскую версию. Чему Снайдер внял, заверив, что такая версия действительно в природе существует… Ой, да вот же она!