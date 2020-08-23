Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

В Сети проявились два бодрейших видео, представляющие новый кинокомикс Джеймса Ганна, на этот раз - от DC. Речь идет о продолжении "Отряда самоубийц". Первая часть которого была принята, напомним, разнонаправлено и удовлетворила далеко не всех.

Ролики картины (общий воспевающий рассказ о ленте и совершенно ломовое промо персонажей), получившей подзаголовок "Миссия навылет", были продемонстрированы на текущем DC FanDome, проходящем онлайн, и доступны на YouTube-канале WBRRussia.

При этом сам фирменно взъерошенный Ганн заверяет аудиторию, что его новая размахайка не будет похожа ни на один ранее виданный супергеройский фильм. А коллеги, в свою очередь, сообщают: никто в мире не снимет "Отряд самоубийц" лучше, чем Ганн.

Чему, разумеется, стоит немедленно поддакнуть. Тем более, что демиургу был предоставлен карт-бланш изложить историю именно так, как он всё там свирепо видит.

В итоге - ядреная смесь зачинов боевиков семидесятых и неподражаемого юмора Ганна. На фоне "безумной феерии персонажей".

"Это самый масштабный фильм, который я когда-либо делал", - заявляет тем временем режиссер. На счету которого - на минутку - "Стражи Галактики".

В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Джон Сина, Виола Дэвис, Джай Кортни, Майкл Рукер, Флула Борг, Давид Дастмалчян, Даниэла Мелшиор, Стив Эйджи, Мэйлин Нг, Питер Капальди, Алиси Брага, Пит Дэвидсон, Нэйтан Филлион, Шон Ганн, Сторм Рейд, Тайка Вайтити, Хоакин Косио и Хуан Диего Ботто. Короче, какой-то в хорошем смысле слова ад со дна глубин.

Российская премьера ленты состоится через год - 5 августа 2021-го.