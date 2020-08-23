Новости

Вышел русский трейлер сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот 12:51
"Я - возмездие": вышел первый тизер нового "Бэтмена" с Паттинсоном 12:30
Спин-офф "Страшных сказок" с Дормер закрыли после первого сезона 22.08.2020
Никита Пресняков рассказал, как переболел коронавирусом 22.08.2020
Агата Муцениеце отказалась сниматься в сериале бывшего мужа 22.08.2020

Вышли промо-ролики нового "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

Новости
    23.08.2020, 11:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети проявились два бодрейших видео, представляющие новый кинокомикс Джеймса Ганна, на этот раз - от DC. Речь идет о продолжении "Отряда самоубийц". Первая часть которого была принята, напомним, разнонаправлено и удовлетворила далеко не всех.

Ролики картины (общий воспевающий рассказ о ленте и совершенно ломовое промо персонажей), получившей подзаголовок "Миссия навылет", были продемонстрированы на текущем DC FanDome, проходящем онлайн, и доступны на YouTube-канале WBRRussia.

При этом сам фирменно взъерошенный Ганн заверяет аудиторию, что его новая размахайка не будет похожа ни на один ранее виданный супергеройский фильм. А коллеги, в свою очередь, сообщают: никто в мире не снимет "Отряд самоубийц" лучше, чем Ганн.

Чему, разумеется, стоит немедленно поддакнуть. Тем более, что демиургу был предоставлен карт-бланш изложить историю именно так, как он всё там свирепо видит.

В итоге - ядреная смесь зачинов боевиков семидесятых и неподражаемого юмора Ганна. На фоне "безумной феерии персонажей".

"Это самый масштабный фильм, который я когда-либо делал", - заявляет тем временем режиссер. На счету которого - на минутку - "Стражи Галактики".

В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Джон Сина, Виола Дэвис, Джай Кортни, Майкл Рукер, Флула Борг, Давид Дастмалчян, Даниэла Мелшиор, Стив Эйджи, Мэйлин Нг, Питер Капальди, Алиси Брага, Пит Дэвидсон, Нэйтан Филлион, Шон Ганн, Сторм Рейд, Тайка Вайтити, Хоакин Косио и Хуан Диего Ботто. Короче, какой-то в хорошем смысле слова ад со дна глубин.

Российская премьера ленты состоится через год - 5 августа 2021-го.

Новости

Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман 22.08.2020
Вышел финальный трехминутный трейлер "Довода" Кристофера Нолана 22.08.2020
Орландо Блум рассказал о сериале "Властелин колец" 21.08.2020
Готовится фильм о суперзлодее Сергее Кравинове из вселенной Marvel 21.08.2020
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Мулан" от Disney на русском языке 21.08.2020
Вышел трейлер этнохоррора от создателя "Пилы" "Моя смерть" 21.08.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто 21.08.2020
Тайки Вайтити хочет позвать "Дэдпула" в свои "Звездные войны" 21.08.2020
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена 21.08.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом" 21.08.2020
Сериал "Убийства на Сандхамне" продлен на восьмой сезон 21.08.2020
Вышли трейлеры комедии Гоши Куценко про московские пробки "Парадоксы" 21.08.2020