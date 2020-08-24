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24.08.2020,  
10:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2 представили на "Армии-2020"

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые представили бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2. Пистолет выполнен под новый патрон СП-16.

Фото: Конcтантин Завражин
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Как сообщил представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в Ростех, от своего предшественника ППС-1 он отличается затворной рамой и ударно-спусковым механизмом, пишет ТАСС. В них использовали элементы модернизированного самозарядного пистолета Сердюкова СР.1М. Кроме того, ПСС-2 оснащен подствольной направляющей для целеуказателей и фонарей, боковой кнопкой сброса магазина и эргономичной рукоятью.

Бесшумный пистолет ПСС-2 будет использовать патрон СП-16 с повышенной мощностью. Он в состоянии пробить средства индивидуальной защиты бойца на ближней дистанции. Выстрел пистолета для спецназа практически бесшумен.

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Фото: Константин Завражин/РГ
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