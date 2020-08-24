"Дружелюбные": эстонцы сняли на видео встречу с российской подлодкой

Яхтсмены из Эстонии, находившиеся в Финском заливе, запечатлели на видео проход российской подлодки. Запись неожиданной встречи опубликована в интернете.

Как сообщает эстонское издание Postimees, компания из восьми человек вышла на морскую прогулку в минувший четверг около десяти утра. На мелководье в районе Таллинна туристы увидели приближающееся судно. По словам капитана яхты Эйна Померанса, сначала не было ясно, что это за корабль.

- Мы немного прибавили ход, чтобы наши курсы пересеклись, и мы смогли увидеть судно ближе. Это была русская подводная лодка. Дистанция между нами составляла не больше сотни метров, - рассказал Померанс.

Капитан также отметил, что он и его друзья пришли в восторг от встречи с субмариной.

- Нам помахали с капитанского мостика и даже дали приветственный сигнал в наш адрес. Это было очень дружелюбно, - сказал яхтсмен, добавив, что последний раз видел подводные лодки в море еще в советское время, когда "это было обычным делом".

Позже стало известно, что туристы встретили одну из дизель-электрических подлодок проекта "Варшавянка" Балтийского флота РФ.

Напомним, в конце июля в Швеции несколько молодых людей во время прогулки на яхте также встретили российскую субмарину, которая всплыла примерно в 30 метрах от них.