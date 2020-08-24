Экипаж МКС выйдет из изоляции в 11:00 во вторник

По итогам рабочего совещания Центров управления полетами стран-партнеров принято решение об открытии люков 25 августа 2020 года в 11:00 по московскому времени. После этого экипаж длительной экспедиции МКС-63 продолжит штатную программу работы на борту Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Специалисты подтвердили герметичность всех проверяемых модулей станции. После открытия люков международный экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на МКС.

Напомним, на МКС проводятся плановые работы по определению повышенной утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки. Работы на станции проводятся в плановом порядке и согласованы со всеми международными партнерами заранее, подчеркнули в "Роскосмосе".

Как отметили в НАСА, утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, но ее темп чуть-чуть возрос в последнее время. Источник РИА Новости сообщил, что МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию в корпусе одного из модулей американского сегмента МКС размером около 0,1 миллиметра.

В свою очередь, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительная и "еле-еле уловима приборами". По словам Рогозина, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди, изолировавшиеся на три дня в двух российских модулях из-за утечки воздуха, чувствуют себя хорошо. О ситуации на борту станции накануне рассказал на своей странице ВКонтакте бортинженер 63-й длительной экспедиции космонавт Иван Вагнер:

"Находясь уже 4,5 месяца в космической изоляции на Международной космической станции, мы всем экипажем изолировались на 3 дня в двух модулях российского сегмента. Причиной тому послужила слабая утечка атмосферы из объема станции. Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом… К изоляции мы перевели систему регенерации кислорода в более производительный режим, взяли и установили дополнительные поглотительные патроны углекислого газа, перенесли все ненужное в другие модули, взяли необходимое количество воды, еды и гигиенических средств, оборудовали зону умывания в грузовом корабле, подготовили для Криса место "ночевки" в "Поиске". Крис растянул спальный мешок как гамак, получилось очень даже не плохо. Чувствуем себя отлично! Мы обеспечены всем необходимым, и даже можем выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли".