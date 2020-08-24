Иностранный основной боевой танк впервые показали на "Армии-2020"

На Международных военно-технических форумах "Армия" ранее демонстрировалась только легкая колесная и гусеничная иностранная бронетехника. Это были образцы из Беларуси и Казахстана.

Если говорить о зарубежных основных боевых танках, то увидеть их представлялась возможность лишь в виде уменьшенных макетов. Например, в таком виде в экспозициях выставлялись пакистанские Al-Zarrar, Al-Khalid и китайский экспортный VT-4.

На "Армии-2020" произошел настоящий прорыв - Народно-освободительная армия Китая решила показать в Подмосковье одну из лучших своих боевых машин - ZTZ-96B.

В год 100-летия отечественного танкостроения такой подарок стал особенно приятен, тем более "девяносто шестой" является родственником советских и российских образцов. На него установили клон известной 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М, которая выпускается в КНР под обозначением ZPT-98, и разработанный в Нижнем Тагиле автомат заряжания.

С 2014 года модификации ZTZ-96 регулярно участвуют в проводимых в России соревнованиях по "Танковому биатлону". Демонстрируемая версия впервые приняла участие в состязаниях в 2016 году. Тогда на него установили другие гусеничные ленты и более мощный двигатель, который позволил достигнуть достаточно высоких скоростных характеристик.

Для поставок на экспорт создана модификация VT-2, которую можно оборудовать дистанционно управляемой установкой с 12,7-мм зенитным пулеметом W85. Правда, пока нет данных, что они поставлялись кому-либо.