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24.08.2020 18:53
Рубрика: Спорт

КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Московский "Спартак" решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза наказан за поведение болельщиков в матче 4-го тура РПЛ против "Локомотива".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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На прошедшем в понедельник заседании был рассмотрен вопрос с оскорблением болельщиками красно-белых голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме. Инициировал рассмотрение этого инцидента офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Как стало известно "РГ", по итогам заседания принято решение оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей, а также на один домашний матч наказать закрытием фанатской трибуны. Таким образом, активные болельщики клуба не смогут посетить матч против "Арсенала".

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