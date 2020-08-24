КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч

Московский "Спартак" решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза наказан за поведение болельщиков в матче 4-го тура РПЛ против "Локомотива".

На прошедшем в понедельник заседании был рассмотрен вопрос с оскорблением болельщиками красно-белых голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме. Инициировал рассмотрение этого инцидента офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

Как стало известно "РГ", по итогам заседания принято решение оштрафовать "Спартак" на 300 тысяч рублей, а также на один домашний матч наказать закрытием фанатской трибуны. Таким образом, активные болельщики клуба не смогут посетить матч против "Арсенала".