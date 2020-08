Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube

Южнокорейский бой-бенд BTS продолжает свое триумфальное шествие в мире музыки, устанавливая новые, поражающие воображение рекорды. Их новый клип Dynamite за первые сутки собрал более 101,1 миллиона просмотров на YouTube. И это новый мировой рекорд.

Судя по всему, это не предел: ролик продолжает набирать просмотры, их количество приближается к 200 миллионам. А само видео, кажется, претендует на звание самого просматриваемого в YouTube.

В ярком и динамичном ролике исполнители танцуют в разных декорациях: спальне, закусочной, музыкальном магазине, а потом собираются все вместе и сражают наповал отточенной хореографией.

Ребятам из BTS удалось вернуть себе звание рекордсменов, которое на время у них перехватили вокалистки из группы Blackpink, чей хит How You Like That в конце июня собрал 86,3 миллиона просмотров за первые 24 часа.

Впервые BTS "выстрелила" в 2018 году, когда в Сети появился их клип Idol, набравший за сутки более 45 миллионов просмотров. Их следующее видео Boy with luv, ставшее результатом совместной работы с певицей Холзи, собирает за сутки рекордные 75 миллионов просмотров. Теперь пройдена отметка и в 100 миллионов. Остается только гадать, на какие рекорды еще замахнутся амбициозные исполнители.

Песня Dynamite войдет в новый альбом BTS, релиз которого намечен на конец этого года.