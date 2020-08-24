Колледжи завершают прием документов

25 августа в колледжах и техникумах завершается прием документов на очную форму обучения.

В этом году у приемной кампании учреждений среднего профобразования - очень много особенностей. Согласно приказу Минпросвещения, ребята могут отправить заявление о приеме, а также уведомление о намерении обучаться по почте и в электронной форме (в некоторых субъектах - через региональные порталы государственных и муниципальных услуг). И если в организации есть свободные места, прием продлевается до 25 ноября. При этом организации сами устанавливают сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения.

- Мы постарались убрать все бюрократические препоны. Абитуриент может подать свои документы при помощи "Почты России", по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, в простой и удобной форме выслать сканы своих документов, в том числе медицинских справок. Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронном формате, а оригиналы донести до конца года, - рассказал ранее первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - Приказы о зачислении будут между 26 августа и 1 сентября. До 25 ноября у не поступившего на выбранную специальность абитуриента остается возможность поступить в другое учебное учреждение.

Кстати, эксперты прогнозируют: в 2020-м прием в колледжи может побить все рекорды. Почему? Во-первых, все выпускники получили свои школьные аттестаты без ОГЭ и ЕГЭ. В колледжах на большинстве специальностей ребят принимают по конкурсу аттестатов. У кого лучше оценки - тот и поступает. (Исключение - некоторые творческие специальности, "правоохранительная деятельность", "физическая культура" и т.д.) Во-вторых, наметился новый и очень устойчивый тренд: в некоторых сферах молодые люди перестали считать высшее образование обязательным условием для получения хорошей работы и зарплаты.

И если в начале 2000-х в систему среднего профобразования (СПО) шел только каждый третий девятиклассник, то в прошлом году - уже больше половины.

Каждый год держится высокий конкурс на специальности и профессии IT-направления: "информационные системы и программирование" и "графический дизайнер".