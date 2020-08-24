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24 августа 2020 г.

Постановление правительства Курганской области от 20 августа 2020 года № 254 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курганской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 20 августа 2020 г.
Опубликован 24 августа 2020 г.

В соответствии с Законом Курганской области от 2 февраля 1998 года № 98 "О прожиточном минимуме в Курганской области", Законом Курганской области от 28 марта 2013 года № 10 "О потребительской корзине в Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курганской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10483 рубля, для трудоспособного населения - 11190 рублей, пенсионеров - 8676 рублей, детей - 11027 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков



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