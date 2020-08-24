Распоряжение губернатора Курской области от 21 августа 2020 года № 329-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг, от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг) следующие изменения:

1) в подпункте 2.1 пункта 2 слова ", букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок" исключить;

2) в подпункте 9.1 пункта 9:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции;";

абзац четвертый дополнить словами ", проектам изменений в уставы муниципальных образований с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"проведения общих собраний участников долевой собственности в случаях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.";

3) подпункты 10.1 и 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, за исключением тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Курской области, спортивных соревнований на открытом воздухе для лиц старше 14 лет, спортивных соревнований для лиц старше 14 лет в закрытых помещениях без присутствия зрителей, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

10.2. Деятельность объектов спорта всех форм собственности, за исключением открытых объектов спорта и спортивных сооружений, предназначенных для занятий физической культурой и спортом на улице, объектов спорта, используемых для реализации программ спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку, объектов спорта, используемых для проведения спортивных соревнований, указанных в подпункте 10.1 настоящего пункта, выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также объектов спорта (спортивных сооружений), используемых фитнес-клубами, иными физкультурно-спортивными организациями при условии их загрузки не более чем на 50% от единовременной пропускной способности с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.".

2. Распоряжение вступает в силу с 24 августа 2020 года, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 4 сентября 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







