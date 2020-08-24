На Филиппинах прогремело два взрыва, есть погибшие

Как минимум пять человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших в городе Холо на юге Филиппин.

Первый взрыв произошел в 11:53 по местному времени в торговом центре Paradise Food Shop, второй - около в 13:00 у Банка развития Филиппин, расположенного неподалеку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Правоохранительные органы оцепили места происшествия, раненые были эвакуированы. Полиция разыскивает подозреваемых в этих инцидентах. В то же время ведется поиск других возможных взрывных устройств.

Точное число убитых и раненых пока не установлено.