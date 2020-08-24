Компания "Кронштадт" впервые показала бомбы и ракеты, которые смогут нести новейшие отечественные беспилотные летательные аппараты. Кстати, аппараты тоже новейшие.

Очень многих, в том числе - иностранных - гостей Международного военно-технического форума "Армия-2020" буквально шокировало то, что в России создана целая линейка высокоточного ракетно-бомбового вооружения для атакующих беспилотников. Дело в том, что во всем мире вовсю используются боевые дроны, а в нашей стране создание оружия для них затянулось.

Основной беспилотник, используемый в российских войсках, - "Форпост". Это лицензионная копия израильского Searcher-2, способного нести до 100 кг полезной нагрузки. Он чаще всего выполняет функции разведчика и корректировщика. Теперь же и этот аппарат будет способен нести вооружение. Специально для него созданы корректируемые авиабомбы КАБ-20С массой 21 килограмм и КАБ-50Л массой 50 кг.

Однако основными бомбометателями, конечно же, станут дроны, разработанные в "Кронштадте". Главная новинка - скоростной ударный беспилотный летательный аппарат "Гром". Его максимальная взлетная масса - семь тонн. Боевая нагрузка - две тонны. Скорость - до 1000 км/час. Максимальная высота полета - двенадцать тысяч метров. Радиус боевого применения - 700 км.

Он способен обеспечивать применение авиационных средств поражения с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением. У него четыре точки подвески - две под консолями крыла и две - внутри фюзеляжа. "Гром" может нести и корректируемые авиабомбы массой 500, 250, 100 кг, и совсем для него легкие КАБ-50С и КАБ-20Л, причем в большом количестве. Предусмотрено применение и более дешевой, но очень эффективной неуправляемой фугасной авиабомбы ФАБ-50.

Как считают создатели "Грома", он вполне сможет работать вместе с пилотируемыми истребителями Су-35 и Су-57, причем в одном с ними боевом порядке. Это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО.

Беспилотный дрон "Гром" вполне сможет работать вместе с пилотируемыми истребителями Су-35 и Су-57, причем в одном с ними боевом порядке

Способен работать в качестве ударного и прошедший полный цикл госиспытаний "Орион". Это комплекс воздушной разведки большой продолжительности полета, а теперь - и выполнения ударных задач. По своим характеристикам - один из лучших беспилотников в мире. Он оборудован тремя точками подвески авиационных средств поражения - две под консолями крыла и одна - под фюзеляжем. Максимальная масса сбрасываемого груза - 200 кг.

На стенде компании впервые представлен макет разведывательно-ударного беспилотника "Сириус". Этот двухмоторный дрон способен выполнять боевые задачи в радиусе до 1000 км и нести ракетно-бомбовую нагрузку до 300 кг.

Большой интерес специалистов вызвал "Гелиос-РЛД". Он демонстрируется в виде аппарата радиолокационного дозора. Под фюзеляжем несет современную радиолокационную систему.

Как сообщается, несколько таких беспилотников способны сформировать сплошное радиолокационное поле в Арктике. Помимо этого, "Гелиос" также может осуществлять разведку в интересах ВМФ или погранслужбы. А с появлением оружия для беспилотников, и наносить авиаудары.

Замена радара на специальную подвеску, к которой крепятся средства авиационного поражения осуществляется очень быстро.

О важности беспилотного оружия говорит то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, как сообщила пресс-служба военного ведомства, во время посещения секретной части экспозиции осмотрел два тяжелых ударных беспилотника - "Охотник" и "Альтиус". Они пока представлены в единичных экземплярах, находятся в стадии испытаний.

Аппарат "Орион", полностью готовый к серийному производству тяжелый российский беспилотник, способен нести целую гамму ракетно-бомбового вооружения. Уже подписан контракт на поставку этих ударно-разведывательных дронов в войска, хотя детали соглашения не разглашаются.