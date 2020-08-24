Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.08.2020,  
15:42
Текст:  Александр Степанов

Новейшая ЗРС С-500 начала государственные испытания

В России приступили к государственным испытаниям новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Китайская газета рассказала о преимуществах российской системы С-500

Как заявил на форуме "Армия-2020" вице-премьер РФ Юрий Борисов, "сегодня уже комплектация, упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - сообщил Борисов.

Как ранее писала "Российская газета" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Матурова, заключение контрактов на серийное изготовление средств системы С-500 планируется в этом году.

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" может вычислить и вывести из строя до 10 баллистических сверхзвуковых ракет. Радиус поражения системы составляет 600 км. С-500 способна уничтожить гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотники, а также цели в ближнем космосе для него не проблема. Аналогов у данной системы пока не существует.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
испытания
Последняя ночь войны в завещании деда своим внукам 12:05
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час 10:59
Российский легкий плавающий танк передали на госиспытания 21.08.2020
ПВО
Военные заключат контракты на серийное производство С-500 в 2020 году 23.08.2020
Россия показала новую систему ПРО 23.08.2020