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24.08.2020,  
14:40
Текст:  Светлана Цыганкова

Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году

Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ
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Стали известны сроки первых поставок модернизированного бомбардировщика Су-34М в ВКС России. Они запланированы на 2021 год.

Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он добавил, что сегодняшний облик Су-34 делает машину уникальной, пишет "Интерфакс". В бомбардировщике появятся новые авиационные средства поражения и радиоэлектронной борьбы.

Кстати, в оборонно-промышленном комплексе ранее обещали, что модернизированный бомбардировщик будет готов к 2021 году. Тогда же и примут решение о заключении договора на поставку самолетов в модернизированном формате.

Предполагается, что ВСК России получат 76 Су-34М.

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