Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году

Стали известны сроки первых поставок модернизированного бомбардировщика Су-34М в ВКС России. Они запланированы на 2021 год.

Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он добавил, что сегодняшний облик Су-34 делает машину уникальной, пишет "Интерфакс". В бомбардировщике появятся новые авиационные средства поражения и радиоэлектронной борьбы.

Кстати, в оборонно-промышленном комплексе ранее обещали, что модернизированный бомбардировщик будет готов к 2021 году. Тогда же и примут решение о заключении договора на поставку самолетов в модернизированном формате.

Предполагается, что ВСК России получат 76 Су-34М.