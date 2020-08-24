Появилось изображение небронированного варианта внедорожника "Стрела"

На Международном военно-техническом форуме "Армия - 2020" в экспозиции ООО "Военно-промышленная компания" представлена еще одна версия новейшего автомобиля "Стрела". Речь идет о многоцелевом небронированном варианте.

Машина предназначена для выполнения самых разнообразных задач, например, в повседневной деятельности командиров батальонов, полков и бригад.

При необходимости ее можно будет привлекать для перевозки личного состава, доставки различного имущества и буксировки прицепов.

При собственном весе в 3 500 кг, она способна перевозить до 1 000 кг. Длина составляет 4 700 мм, ширина - 2 200 мм, высота - 2 100 мм. Дорожный просвет - 250 мм.

Четырехцилиндровый дизельный двигатель с электронным управлением объемом 2,7 л и мощностью 200 л.с. позволяет "Стреле" двигаться по шоссе со скоростью не менее 130 км/ч. Удельная мощность - 57 л.с. на одну тонну.

Запас хода -1 000 км. Коробка передач - механическая, 6-ступенчатая.

Судя по обнародованным изображениям, у этого пятидверного рамного автомобиля будет достаточно привлекательный для техники такого класса внешний вид, который наверняка заинтересует не только Российскую армию, другие силовые структуры, но и гражданских покупателей.