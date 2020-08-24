Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии

Пожарные потушили огонь на месте взрыва на газопроводе на юге Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв прогремел в понедельник утром. В результате инцидента вышли из строя три электростанции, что привело к отключению электричества по всей стране. Власти Сирии назвали произошедшее терактом. "После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом", - заявил министр нефти и минеральных ресурсов САР Али Ганим.

По его словам, специалистам уже удалось устранить неполадки, электроснабжение постепенно восстанавливается, в первую очередь энергия направляется на жизненно важные объекты.

Информации о погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара пока не поступало.