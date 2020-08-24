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24.08.2020 11:31

ПСБ и Военная академия генерального штаба Вооруженных сил России заключили соглашение о сотрудничестве

24 августа 2020 года в рамках деловой программы Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2020" ПСБ и Военная академия генерального штаба Вооруженных сил России заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель Петр Фрадков, со стороны учебного заведения - начальник Военной академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Соглашение предполагает комплекс таких важных направлений взаимодействия, как создание на базе академии единой площадки для развития стратегического сотрудничества руководства ПСБ, Военной академии и органов государственной власти, организация банком курса лекций по финансовой грамотности для руководства и слушателей академии, а также представление банковских услуг сотрудникам и слушателям академии - зарплатного проекта, кредитных продуктов, депозитов, ипотеки и услуг, специально разработанных ПСБ для представителей и слушателей высшего учебного заведения.

На церемонии подписания Петр Фрадков отметил: "Нам приятно стать партнером для самого авторитетного высшего военно-учебного заведения нашей страны. Уверен, создание единой площадки на базе академии для расширения взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов будет стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа".

"Основные направления совместной работы - это сохранение традиций и восстановление исторического наследия Вооруженных Сил, - сказал на церемонии подписания Владимир Зарудницкий. - Не менее важно для нас взаимодействие при проведении научно-исследовательских и практических мероприятий".

Справка

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и порядка 8,6 тыс. банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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