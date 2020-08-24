Разработчик раскрыл задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"

Беспилотник "Гром", который впервые можно увидеть на форуме "Армия-2020", будет использоваться в качестве дрона для поддержки истребителей Су-35 и Су-57.

Об этом РИА Новости рассказал генеральный конструктор компании "Кронштадт" (предприятия, разработавшего беспилотный летательный аппарат) Николай Долженков.

Он пояснил, что беспилотный аппарат, представленный широкой публике, имеет массу семь тонн и полезную нагрузку около 500 килограмм. По словам собеседника агентства, новый дрон "будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57".

Основной задачей беспилотника Николай Долженков назвал сохранение жизни пилотов и пилотируемых самолетов.

"Гром" будет уничтожать ПВО противника и выполнять другие боевые задачи. Также собеседник агентства отметил, что "у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС".