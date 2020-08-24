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24.08.2020 10:29
Рубрика: Происшествия

Мошенники под видом госуслуг продавали поддельные регистрационные документы

Текст: Михаил Фалалеев

Группа аферистов изготавливала и сбывала физическим лицам поддельные документы регистрационного учета, действуя под видом оказания государственных услуг.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что информацию о своей деятельности мошенники размещали в Сети. Они предлагали за денежное вознаграждение быструю помощь в оформлении официальной регистрации по месту пребывания или по месту жительства на территории Москвы и Московской области. Готовые "документы" клиентам доставлял один из подозреваемых либо представители курьерских служб, неосведомленные о преступных намерениях участников группы.

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Деятельность этой организованной группы была пресечена сотрудниками отдела уголовного розыска и Следственного управления Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве. Задерживали их не только в Московском регионе, но и в Республике Крым. Всего полицейские задержали четверых подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Ирина Волк рассказал, что при проведении обысков по местам проживания задержанных изъяты поддельные регистрационные бланки, печати и штампы, компьютерная и оргтехника, с помощью которых изготавливались поддельные документы. Обнаружены сотовые телефоны, банковские карты, электронные носители информации, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

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