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24.08.2020 13:06
Рубрика: Авто

На МКАД сделают аварийные карманы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Столичные власти планируют сделать движение по Московской кольцевой автодорога безопасным. Для этого усовершенствуют систему фото- и видеофиксации, навигацию, и сделают аварийные карманы. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Большинство смертельных аварий в Москве происходит на МКАД

- Подготовлены изменения в проекты организации дорожного движения на время проведения дорожных работ, прорабатывается вопрос дополнительного освещения и новая система навигации, - сообщает департамент транспорта.

Для снижения числа ДТП, связанных с наездом на стоящие автомобили, на МКАД планируется создать аварийные карманы. Впрочем, число их и расстояние между ними пока не известно.