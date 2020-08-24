На МКАД сделают аварийные карманы

Столичные власти планируют сделать движение по Московской кольцевой автодорога безопасным. Для этого усовершенствуют систему фото- и видеофиксации, навигацию, и сделают аварийные карманы. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

- Подготовлены изменения в проекты организации дорожного движения на время проведения дорожных работ, прорабатывается вопрос дополнительного освещения и новая система навигации, - сообщает департамент транспорта.

Для снижения числа ДТП, связанных с наездом на стоящие автомобили, на МКАД планируется создать аварийные карманы. Впрочем, число их и расстояние между ними пока не известно.