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24.08.2020 09:04
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 августа

Текст: Ирина Огилько

Столичный регион попал в ложбину циклона. Осадков 24 августа не избежать, а воздух прогреется до +23. Такой прогноз дали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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- Сильно не похолодает, днем от +21 до +23, по области до +24,- рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Во второй половине дня могут пройти местами дожди. Ветер в порывах до 12 м/с.

Как отметила специалист, неделя начнется с благоприятной погоды, она будет соответствовать норме августа.

Кстати, самый теплый 24 августа выпал на 1938 год, когда на термометрах было +33. А самым холодным - в 1971 году, когда похолодало до +3,3.

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