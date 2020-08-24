Снаряды РСЗО "Торнадо" начинили космическими технологиями

Управляемый реактивный снаряд 9М544 для РСЗО "Торнадо-С". Фото: военное.рф pic.twitter.com/6wNgoNYEF6 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 24, 2020

Тульское НПО "Сплав" представило на форуме "Армия-2020" первый управляемый снаряд для РСЗО "Торнадо-С". Поскольку эта установка является модернизацией системы "Смерч", новый боеприпас по массе и габаритам идентичен прежним 300-миллиметровым неуправляемым снарядам. Но кардинально отличается по оборудованию и возможностям.

Прежде всего за устойчивость в полете теперь отвечают хвостовой блок с раскрывающимися после старта стабилизаторами (в "Смерчах" направляющие имели винтовой паз, а сам снаряд - штифт). В носовой части новой 7,6-метровой ракеты есть четыре руля - они также раскрываются в полете. Управляет рулями - и наведением снаряда на цель, - компактный блок инерциальной навигации. Он включает высокотехнологичные агрегаты, изначально созданные для космической отрасли - например, акселерометры для измерения угловых скоростей.

- Управляемый снаряд открывает перед реактивной артиллерией новые возможности. В режиме одиночного огня система способна разводить снаряды по удаленным друг от друга целям и поражать их с высокой точностью, - цитирует Военное.рф генерального директора НПО "Сплав"Александра Смирнова.