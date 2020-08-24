Спектакль "Месяц в деревне" станет первой премьерой сезона в МХТ им. Чехова

Московский художественный театр имени А. П. Чехова откроет свой новый сезон 7 сентября спектаклем "Чайка" по пьесе Антона Чехова в постановке Оскараса Коршуноваса, а первой премьерой сезона станет спектакль режиссера Егора Перегудова "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева.

Эту пьесу на отечественной сцене ставили и Станиславский, и Эфрос. Но Перегудов предлагает новое прочтение классического текста.

"У нас другой ракурс взгляда на эту историю, авторский текст существенно перемонтирован и сокращен, но "тургеневское кружево", "тургеневская вязь" никуда не исчезли… Это очень мощная драматургия, которую безумно интересно разгадывать. Произносимые здесь слова, скорее, прячут истинные мечты и желания персонажей, чем раскрывают их", - приводит слова режиссера пресс-служба театра.

Перегудов размышляет о человеке и его поступках, которые он способен себе разрешить себе совершить. "Все сохраняют представление о самих себе как о прекрасных людях, но счастливы ли они в этом? Может быть, нужно шагнуть за рамки и позволить совершить что-то немыслимое, чтобы понять, что такое настоящее счастье" - размышляет он.

Пресс-атташе театра Наталья Витвицкая пояснила ТАСС, что репетиции спектакля начались еще в июле. А премьера намечена на ноябрь 2020 года.

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Наталья Рогожкина, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужников, а также актеры Павел Ворожцов, Александр Усов, Надежда Калеганова, Кузьма Котрелев, Софья Райзман. Над декорациями работает сценограф Владимир Арефьев, который сумел воссоздать на сцене атмосферу настоящей деревни с живыми фактурами и ароматами.