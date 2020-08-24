В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось на 3%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 625 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев за неделю сократилось на 3%.

Суточный темп прироста новых случаев COVID-19 за неделю сократился на 11% и составляет 0,24%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев 48,5% - люди в возрасте от 18 до 45, 28,4% - от 46 до 65, 10,3% - от 66 до 79, еще 6,3% - старше 80 лет. Дети составляют 6,5%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.