В Шатуре 66-летний вор обокрал 12 квартир

В Шатуре вор-домушник обокрал 12 квартир. Он не пользовался отмычками, не подбирал ключи, не взламывал двери и не влезал в форточки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что он просто заходил в подъезды домов, не оборудованные кодовыми замками и домофонами, и, дергая дверные ручки всех квартир подряд, искал незапертые двери. После чего он проникал в помещения и похищал деньги, ценные вещи, лежавшие рядом со входом. Аналогичным способом он совершал кражи из дачных домов, расположенных на территории округа.

Вор был задержан сотрудниками полиции МО МВД России "Шатурский" по месту своего проживания. Им оказался ранее неоднократно судимый 66-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж. В ходе обыска у задержанного обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Мужчина подозревается в совершении 12 краж. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса РФ ("кража"). В отношении фигуранта дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.