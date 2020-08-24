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24.08.2020 08:51
Рубрика: Происшествия

В Шатуре 66-летний вор обокрал 12 квартир

Текст: Михаил Фалалеев

В Шатуре вор-домушник обокрал 12 квартир. Он не пользовался отмычками, не подбирал ключи, не взламывал двери и не влезал в форточки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что он просто заходил в подъезды домов, не оборудованные кодовыми замками и домофонами, и, дергая дверные ручки всех квартир подряд, искал незапертые двери. После чего он проникал в помещения и похищал деньги, ценные вещи, лежавшие рядом со входом. Аналогичным способом он совершал кражи из дачных домов, расположенных на территории округа.

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Вор был задержан сотрудниками полиции МО МВД России "Шатурский" по месту своего проживания. Им оказался ранее неоднократно судимый 66-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж. В ходе обыска у задержанного обнаружена и изъята часть похищенного имущества.

Мужчина подозревается в совершении 12 краж. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса РФ ("кража"). В отношении фигуранта дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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